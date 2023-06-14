Делегация Кубани завершила первый день ПМЭФ-2023 с соглашениями на 75,4 млрд рублей

Делегация Краснодарского края в первый день ПМЭФ-2023 заключила соглашения на 75,4 млрд рублей. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Делегация Краснодарского края в первый день ПМЭФ-2023 заключила соглашения на 75,4 млрд рублей. По результатам соглашений с инвесторами в регионе появятся промышленные парки, гостиничные комплексы и винодельня.

- В первый день форума делегация Кубани подписала девять соглашений. Благодаря реализации проектов в регионе появится более 4,2 тысячи новых рабочих мест, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В селе Варваровка появится винодельня полного цикла. В Анапе инвестор планирует построить два гостиничных комплекса. Также в регионе создадут несколько промышленных производств.