Александр Власов встретился с руководством филиала государственного фонда «Защитники Отечества»

Участники совещания обсудили насущные проблемы. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Александр Власов провел совещание с руководством филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Вице-губернатор и руководство фонда рассмотрели различные вопросы взаимодействия и сотрудничества по оказанию помощи ветеранам спецоперации и членам их семей.

- За первую декаду июня за помощью обратились 542 гражданина, в том числе 56 ветеранов боевых действий, 93 мобилизованных, 154 добровольца, 97 сотрудников ЧВК и 142 члена семей участников СВО. Мы оказываем им всем поддержку и помощь, - сообщил руководитель филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Александр Старовойтов.

На совещании были также подняты вопросы оказания адресной помощи участникам спецоперации. В том числе выдача справок об участии в боевых действиях, которые дают право семьям на получение социальных льгот.