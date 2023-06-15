Администрация Апшеронского района заплатит 50 тысяч рублей родителям покусанного собаками ребенка

Сотрудники администрации не обеспечили работу по отлову и стерилизации бездомных собак. Фото: Иван ВИСЛОВ

Администрация Апшеронского района по решению суда выплатит семье шестилетнего ребенка 50 тысяч рублей за укус собаки. В 2022 году на мальчика в городском парке «Юность» напало бездомное животное. Дворняга укусила ребенка за ногу и причинила ему помимо физической еще и психологическую травму.

- Сотрудники районной прокуратуры по обращению местной жительницы провели проверку соблюдения законодательства об ответственном обращении животными, в том числе бесхозяйными, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Так как обязанность по отлову безнадзорных животных лежит на администрации муниципального образования, это послужило основанием для искового заявления в суд о взыскании с администрации района в пользу законного представителя ребенка морального вреда. Требования прокурора решением суда были удовлетворены полностью.