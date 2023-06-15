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НовостиПроисшествия15 июня 2023 4:51

В Горячем Ключе за 2 часа выпала месячная норма осадков

На город залповый ливень обрушился 14 июня
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: sergey_belopolskyi

Фото: sergey_belopolskyi

На Горячий Ключ вечером 14 июня обрушился залповый ливень. За 2 часа выпала месячноя норма осадков – 30 мм. Об этом сообщил глава города.

- Есть подтопленные придомовые территории. Поручил задействовать все резервы для откачки воды, где это возможно. Привлекаем и средства спасотряда, и пожарная охрана, и Водоканал, и ЦРЭС, чтобы своевременно ликвидировать последствия, - сообщил в соцсетях Сергей Белопольский.

После того, как дождь прекратился, спасатели оперативно откачали воду с улицы Гоголя, затем приступили к работам на Советской, Нефтяников, Короткой и Ленина. Ликвидация последствий продолжается.