В Горячем Ключе за 2 часа выпала месячная норма осадков

Фото: sergey_belopolskyi

На Горячий Ключ вечером 14 июня обрушился залповый ливень. За 2 часа выпала месячноя норма осадков – 30 мм. Об этом сообщил глава города.

- Есть подтопленные придомовые территории. Поручил задействовать все резервы для откачки воды, где это возможно. Привлекаем и средства спасотряда, и пожарная охрана, и Водоканал, и ЦРЭС, чтобы своевременно ликвидировать последствия, - сообщил в соцсетях Сергей Белопольский.

После того, как дождь прекратился, спасатели оперативно откачали воду с улицы Гоголя, затем приступили к работам на Советской, Нефтяников, Короткой и Ленина. Ликвидация последствий продолжается.