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НовостиОбщество15 июня 2023 5:02

Два новых торговых центра построят в Сочи до 2026 года

Инвесторы вложат 3,3 млрд рублей в проект
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Благодаря новым торговым центрам на курорте появится 260 новых рабочих мест.

Благодаря новым торговым центрам на курорте появится 260 новых рабочих мест.

На ПМЭФ-2023 инвесторы подписали договор о строительстве нвовые торговых центров в Сочи. Планируется, что на возведение объектов будет выделено около 3,3 миллиарда рублей.

- На территории площадью 1,8 га разместятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, офисы продаж, объекты общественного питания, конференц-зал, детские игровые зоны, зимний сад, тренажерный зал, СПА-комплекс, - сообщили в пресс-службе Департамента потребительской сферы Краснодарского края.

К слову, торговые центры свяжут пешеходными и транспортными связями. Как удалось узнать «КП»-Кубань», объекты планируют построить до конца 2026 года. Благодаря новым торговым центрам на курорте появится 260 новых рабочих мест.