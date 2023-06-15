Два новых торговых центра построят в Сочи до 2026 года

Благодаря новым торговым центрам на курорте появится 260 новых рабочих мест.

На ПМЭФ-2023 инвесторы подписали договор о строительстве нвовые торговых центров в Сочи. Планируется, что на возведение объектов будет выделено около 3,3 миллиарда рублей.

- На территории площадью 1,8 га разместятся магазины продовольственных и непродовольственных товаров, офисы продаж, объекты общественного питания, конференц-зал, детские игровые зоны, зимний сад, тренажерный зал, СПА-комплекс, - сообщили в пресс-службе Департамента потребительской сферы Краснодарского края.

К слову, торговые центры свяжут пешеходными и транспортными связями. Как удалось узнать «КП»-Кубань», объекты планируют построить до конца 2026 года. Благодаря новым торговым центрам на курорте появится 260 новых рабочих мест.