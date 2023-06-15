В поселке Ильском Северского района подтопило 20 домов

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После залпового ливня 14 июня в поселке Ильском Северского района оказались подтоплены дворы и дома.

- По состоянию на 23:30 было обследовано 36 адресов. Установлено, что в 20 домах вода заходила в жилые помещения, - сообщил глава района Андрей Дорошевский.

Одна семья из четырех человек с улицы Свердлова отселена в резервный фонд. По информации оперативных служб, в настоящее время вода из домовладений и придомовых территорий полностью сошла. Сегодня комиссия по обследованию и оценке ущерба продолжит работу.