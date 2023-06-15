Дальний Западный обход Краснодара планируют открыть 15 июня

Строительство находится на завершающей стадии

Движение на Дальнем западном обходе Краснодара планируют открыть 15 июня.

- Надеюсь, в назначенный срок откроем движение в обход Краснодара, - цитирует главу «Автодора» Вячеслава Петушенко ТАСС.

Кроме этого, 15 июня планируют открыть и другой важный федеральный участок - обход Аксая в Ростовской области.

Ранее сообщалось, что строительство Дальнего Западного обхода Краснодара идет с опережением срока. Дорога станет частью трассы М-4 «Дон» и поможет автомобилистам, путешествующим на юг, сократить время в пути за счет объезда Краснодара.