Под Анапой отключат свет 15 июня

Под Анапой отключат свет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 15 июня. Частичные отключения электроэнергии возможны из-за плановых работ.

- Света не будет с 09:00 до 13:00 в хуторе Песчаный, селе Витязево и с 09:00 до 18:00 в селе Супсех. Также с 13:00 до 17:00 в хуторах Курбацкий и Куматырь, - сообщили «Россети Кубань».

Отключения пройдут с 08:00 до 18:00 в поселке Просторный на улицах: Мира, Лиманная, Садовая, Центральная, Черноморская, Виноградная, Академика Опарина, Дальняя, Овражная, Молодежная, Школьная и в хуторе Красный на улицах: Тенистая, Новосадовая.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 света не будет в станице Гостагаевская на улицах Огородная, Цветочная, Школьная, Восточная, в тупике Дружный и на улице Светлая.