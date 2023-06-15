Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиКарта Кубани15 июня 2023 5:49

Под Анапой отключат свет 15 июня

Электроэнергии не будет из-за плановых работ
Мария ЧАЛАЯ
Под Анапой отключат свет

Под Анапой отключат свет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Анапой не будет света 15 июня. Частичные отключения электроэнергии возможны из-за плановых работ.

- Света не будет с 09:00 до 13:00 в хуторе Песчаный, селе Витязево и с 09:00 до 18:00 в селе Супсех. Также с 13:00 до 17:00 в хуторах Курбацкий и Куматырь, - сообщили «Россети Кубань».

Отключения пройдут с 08:00 до 18:00 в поселке Просторный на улицах: Мира, Лиманная, Садовая, Центральная, Черноморская, Виноградная, Академика Опарина, Дальняя, Овражная, Молодежная, Школьная и в хуторе Красный на улицах: Тенистая, Новосадовая.

Кроме того, с 09:00 до 17:00 света не будет в станице Гостагаевская на улицах Огородная, Цветочная, Школьная, Восточная, в тупике Дружный и на улице Светлая.