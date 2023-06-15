В Хостинском районе Сочи вывезли больше 70 грузовых машин мусора после подтоплений

Сегодня к жителям, оставившим заявки на нашей «горячей линии», придут на помощь волонтеры, чтобы окончательно очистить дворы от ила.

Всю ночь в микрорайоне Мацеста Хотинского района Сочи шла расчистка территорий от веток и грязи, нанесенных стихией. 14 июня около 04:00 часов утра здесь река вышла из берегов. бурлящие потоки воды захватили шесть улиц. Ущерб был нанесен детскому саду, офисным помещениям и первым этажам домов.

Вывезли больше 70 грузовых машин мусора. Коммунальщики выполнили основной фронт работ по восстановлению сетей.

Сегодня к жителям, оставившим заявки на нашей «горячей линии», придут на помощь волонтеры, чтобы окончательно очистить дворы от ила.

- Благодарен всем нашим службам за оперативную и профессиональную работу, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.