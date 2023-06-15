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В Анапе построят винодельню и две гостиницы с яхт-клубом. Об этом стало известно во время Петербургского международного экономического форума.

- В Анапе более 30 тысяч виноградопригодных земель. При поддержке губернатора Кубани мы закладываем молодые виноградники и открываем новые маршруты винного туризма. Этот проект станет еще одним шагом в развитии одной из главных отраслей народного хозяйства нашего региона, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что стоимость проекта, который собираются реализовать на территории Супсехского сельского округа в 2023-2028 годах, составит более 1 миллиарда рублей.

Планируется, что здесь проложат собственные виноградники, построят современную винодельню с туристическим и образовательным кластерами, фирменный магазин с дегустационной зоной, хранилище для выдержки вин.

Производственная мощность винодельни составит до 400 тысяч бутылок вина в год.