В результате непогоды на Кубани вода зашла в 879 домов

Подворовый обход продолжается

В Краснодарском крае ливни идут не один день. Дождевыми потоками заливает улицы и дома. В результате непогоды вода зашла в дома в 16 районах региона.

- По удар стихии попали 16 районов Кубани: Лабинский, Апшеронский, Абинский, Кореновский, Новокубанский, Гулькевичский, Крымский, Темрюкский, Кавказский, Мостовской, Северский, Отрадненский районы, Армавир, Анапа, Горячий Ключ и Сочи, - сообщили в Министерстве ГО и ЧС региона.

Подтопленными оказались 1819 дворов, в 879 домов зашла вода.

По данным на утро 15 июня, в Лабинском и Кавказском районах остаются подтопленными 41 придомовая территория, в 15 домах находится вода. Работы по откачке воды продолжаются.

Оценочные комиссии продолжают работать в пяти районах Краснодарского края. Специалисты проводят обследование территорий.