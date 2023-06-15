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НовостиОбщество15 июня 2023 7:37

Детский сад на Батуринской в Краснодаре построили на 70%

Сейчас ведутся внутренние работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: depstroy23

Фото: depstroy23

В Краснодаре продолжают строить детский сад на улице Батуринской. Готовность объекта составляет 70%.

- В здании размещены 16 групповых комнат. Будет установлен лифт. Предусмотрены спортивный и музыкальный залы, каждый площадью более 100 квадратных метров. Сейчас подрядчик выполняет внутреннюю отделку помещений: укладывает напольную и настенную плитку на этажах, наносит шпатлевку на стены и потолки, красит стены, - сообщили в департаменте строительства.

Внутри здания специалисты монтируют систему электроснабжения, кондиционирования, вентиляции, отопления. Благоустраивают территорию стройплощадки вокруг здания.

Детский сад достроят во втором полугодии текущего года.