В Гулькевичском районе грузовик насмерть сбил 80-летнего велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция Кубани

Смертельное ДТП произошло 14 июня в Гулькевичском районе на трассе «ФАД Кавказ». Грузовик сбил велосипедиста, который получил травмы несовместимые с жизнью.

- По предварительным данным, 36-летний мужчина, управляя автомобилем «ISUZU» не справился с управлением и на скорости сбил 80-летнего велосипедиста. В результате происшествия велосипедист от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в ГИБДД Краснодарского края.

Фото: Госавтоинспекция Кубани

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

Госавтоинспекция напоминает, водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения.