На Кубани поднимется уровень рек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подъем уровня рек на Кубани ожидается до конца суток 16 июня. Край продолжает находиться под влиянием ослабевающих фронтальных разделов циклона.

- На Кубани продолжаются кратковременные дожди. Местами возможны ливни, грозы и порывы ветра, при этом температурный фон находится на комфортных значениях, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что в крае продлено штормовое предупреждение до конца суток 16 июня. В этот период на реках ожидаются подъемы воды. Местами они превысят неблагоприятные и опасные отметки.