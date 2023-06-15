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НовостиОбщество15 июня 2023 7:50

Подъем уровня рек на Кубани ожидается до конца суток 16 июня

В крае продолжает действовать штормовое предупреждение
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани поднимется уровень рек.

На Кубани поднимется уровень рек.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Подъем уровня рек на Кубани ожидается до конца суток 16 июня. Край продолжает находиться под влиянием ослабевающих фронтальных разделов циклона.

- На Кубани продолжаются кратковременные дожди. Местами возможны ливни, грозы и порывы ветра, при этом температурный фон находится на комфортных значениях, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Уточняется, что в крае продлено штормовое предупреждение до конца суток 16 июня. В этот период на реках ожидаются подъемы воды. Местами они превысят неблагоприятные и опасные отметки.