На Кубани поднимется уровень рек.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Подъем уровня рек на Кубани ожидается до конца суток 16 июня. Край продолжает находиться под влиянием ослабевающих фронтальных разделов циклона.
- На Кубани продолжаются кратковременные дожди. Местами возможны ливни, грозы и порывы ветра, при этом температурный фон находится на комфортных значениях, - сообщили в ЦГМС Краснодара.
Уточняется, что в крае продлено штормовое предупреждение до конца суток 16 июня. В этот период на реках ожидаются подъемы воды. Местами они превысят неблагоприятные и опасные отметки.