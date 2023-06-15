Сочи представит 11 инвестиционных проектов на ПМЭФ

Будет сформировано более шести тысяч новых рабочих мест.

Сегодня рабочий день мэр Сочи Алексей Копайгородский проводит на полях XXVI Петербургского международного экономического форума. В составе делегации Краснодарского края под председательством губернатора Вениамина Кондратьева Сочи представит 11 инвестиционных проектов, имеющих ощутимый экономический и социальный эффект для города.

- Основной день подписаний сегодня. Мы планируем заключить несколько крупных инвестиционных договоров по укреплению и развитию нашей градообразующей санаторно-курортной отрасли. Также есть важный проект в производственной сфере, - сообщил Алексей Копайгородский.

Накануне были подписаны два соглашения о сотрудничестве, направленные на повышение эффективности работы городской власти без финансового участия.

Форум – это площадка масштабных возможностей. Всего планируется, что по итогам ПМЭФ общий вклад в развитие курорта составит 188 миллиардов рублей. Будет сформировано более шести тысяч новых рабочих мест. Инвестиционный потенциал Сочи огромен. Проекты при поддержке всех уровней власти сопровождаются от идеи до реализации, для этого создана рабочая группа по улучшению инвестиционного климата курорта.