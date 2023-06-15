В Сочи 15 июня открылись пляжи после подтоплений

Пляжи открылись Фото: Олег УМАРОВ

Сегодня в Сочи для приема отдыхающих открылись практически все 170 пляжей побережья после подтополений. По поручению главы города Сочи Алексея Копайгородскго специалистами Роспотребнадзора проведены дополнительные внеплановые лабораторные исследования проб морской воды, взятых рано утром, 15 июня. Все они соответствуют норме.

Волнение моря также отсутствует, на всем побережье штиль и комфортная температура для купания.

- На некоторых пляжах Хостинского и Адлерского района наблюдается скопление ветоши, прибитой течением со стороны русел рек. На них организована санитарная очистка. В течение дня работы завершатся, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Решение об открытии пляжных территорий при отсутствии штормового предупреждения от Росгидромета пользователи пляжных территорий вправе принять самостоятельно исходя из текущей обстановки на конкретном участке побережья.