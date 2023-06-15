Третий виртуальный концертный зал откроют на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Третий виртуальный концертный зал откроют на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Его оборудуют в Доме культуры «Кубань» в селе Цемдолина.

Для концертного зала по нацпроекту «Культура» закупили экран, проектор, звуковые системы на 2,5 млн рублей.

– Это позволит в режиме онлайн транслировать федеральные и региональные культурные программы с эффектом присутствия на живом концерте, – отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Дом культуры села Цемдолина ранее победил в региональном проекте «Цифровая культура». В настоящее время это единственное досуговое учреждение в поселении. В нем занимается 31 творческий коллектив более чем из 400 человек. В Доме культуры ежегодно проводят около 400 мероприятий – праздничные программы, концерты, патриотические мероприятия.

В 2021 и 2022 годах виртуальные концертные залы открыли в Анапе и Геленджике.