Жителей Новороссийска предупредили об учениях на нефтебазе с включением сирен

На территории отрабатывают тушение резервуара с включением систем оповещения

В Новороссийске на нефтебазе проводятся учения с включением сирен. Об этом сообщили муниципальном центре управления.

Учения проходят с 10:00 на нефтебазе «Шесхарис». На территории отрабатывают тушение резервуара с включением систем оповещения.

Жителей города просят соблюдать спокойствие.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Ленинградском районе предупредили об авиаполетах со стрельбой до 17 июня. Учения проходят на местном полигоне в станице Ленинградской.