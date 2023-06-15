Стадион «Динамо» в Краснодаре достроят к концу июня Фото: пресс-служба администрации региона

Стадион «Динамо» в Краснодаре достроят к концу июня. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Краснодарского края.

– Строительно-монтажные работы по объекту «Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Красной, 190 в Центральном внутригородском округе города Краснодара» планируются к завершению до конца июня 2023 года, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что на завершение строительства в 2021-2023 годах из регионального бюджета выделили около 1,6 млрд рублей, пишет «РБК Краснодар».

Стадион площадью 14,7 тыс. кв. метров рассчитан на 3,5 тыс. зрителей. Под трибуной учли спортзалы, которые в смену могут принять 337 человек. А на открытых пространствах одновременно будут заниматься до 150 человек.

В настоящее время достроены основная трибуна, кассы, подземная двухуровневая автостоянка, вспомогательные сооружения. Специалисты уложили асфальт, натуральный газон, устроили проезды и тротуары, ограждения и освещение.

Внутри трибуны подготовили инженерное оборудование и установили лифты. В настоящее время на объекте около 80 строителей завершают отделочные работы и благоустраивают территорию.

На стадионе, в частности, подготовили легкоатлетическое и разминочное ядро, поле для метаний, площадку для мини-футбола и уличные тренажеры, залы для занятий борьбой и игровых видов спорта, художественной гимнастики и волейболом. Рядом со стадионом, вдоль ул. Коммунаров, рассматривают устройство сквера и спортивных зон.