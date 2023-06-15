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НовостиОбщество15 июня 2023 9:35

В Сочи разрабатывают набор продукции от местных производителей

Его можно будет собрать самому на виртуальной полке
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Местные производители уже заключили более 20 договоров с розничными торговыми сетями

Местные производители уже заключили более 20 договоров с розничными торговыми сетями

В Сочи начали разрабатывать набор продукции от местных производителей. Корзину с товарам можно будет самостоятельно на виртуальной полке. К слову, все наборы будут также выставлены на торговых точках.

- Местные производители уже заключили более 20 договоров с розничными торговыми сетями, 9 договоров на поставку «Сочинской воды» с предприятиями санаторно-курортной сферы. На розничных ярмарках представлен 41 сочинский производитель, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», еще планируют разместить 18 товаров от местных производителей. Сочинские наборы продают не только на самом курорте, но и в других городах.