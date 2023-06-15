В Анапе высший бал на ЕГЭ получили восемь выпускников
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Анапе восемь выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Пять школьников получили высший результат по русскому языку.
- 100 баллов набрали ученицы 4 школы Виолетта Айрапетян и Юлия Нуреева. Также Ангелина Зеленюк из 16 школы, выпускница гимназии «Аврора» Полина Газукина и Артем Бондарь из «Эврики», - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.
Уточняется, что ранее выпускник школы № 11 Дмитрий Клейменов набрал 100 баллов по химии, а одиннадцатиклассницы из школы № 4 Елизавета Титова и Елизавета Рубцовавысший получили высший был по литературе.
Основной этап сдачи экзаменов завершится 20 июня. В этот день школьники будут писать экзамен по информатике.