На Кубани наградили лучших работников легкой промышленности Фото: пресс-служба региональной администрации

На Кубани наградили лучших работников легкой промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Благодарности вручили работникам швейного производства в Ленинградском районе.

Работников легкой и текстильной промышленности наградили в честь профессионального праздника. Так, пять сотрудников фабрики получили благодарности главы региона за активное участие и большой личный вклад в выполнение гособоронзаказа в рамках особо значимого мероприятия СВО.

Еще 16 работникам вручили благодарности от главы муниципалитета и почетные грамоты руководства предприятия.

– Легкая промышленность – одно из приоритетных направлений развития промышленности в нашем крае. В этой сфере работают более 100 фабрик и малых предприятий, трудятся свыше четырех тысяч профессионалов, – отметил замглавы министерства промышленной политики края Михаил Дорожков. – Вы – часть этой большой команды и выполняете важную миссию – обеспечиваете обмундированием наших бойцов, участвующих в специальной военной операции.