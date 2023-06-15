Краснодарский край подписал соглашение с акционерным банком на ПМЭФ-2023 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край подписал соглашение с акционерным банком на ПМЭФ-2023. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соглашение с председателем Правления банка Михаилом Клишиным подписал губернатор Вениамин Кондратьев на Петербургском международном экономическом форуме.

Акционерный банк расширит присутствие в крае. По словам главы региона, он пользуется репутацией надежного партнера и инвестора.

- У вас всего 8,5 тысяч заемщиков, кажется немного, но при этом вы заплатили в бюджет 4,5 миллиарда рублей. Наше сотрудничество дает хорошие результаты. Вы поддерживаете бизнес, помогаете ему справиться с давлением санкций, – отметил Вениамин Кондратьев. – Банк – надежный партнер, работает стабильно, невзирая на все современные вызовы. Уверен, подписанное соглашение откроет новые возможности для расширения его присутствия в регионе.

Кроме того, участники встречи рассмотрели социально-экономическое развитие региона.