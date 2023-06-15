290 тысяч рублей за сутки: цены в отелях Сочи подскачут в июле

Самый дешевый номер в отеле обойдется туристам в 4190 рублей в сутки

В Сочи летом действует динамическое ценообразования. Несмотря на то, что номера в отелях есть, цены будут повышаться. Стоимость за одну ночь начнут расти уже в июле.

- Первые номера продают дешевле, а потом повышают цены. В июле-августе в отелях будут места. Какой-то отель продастся, но будут места в соседнем. Но доступность цен будет снижаться. По высоким ценам мест полно даже в июле-августе, - рассказал вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Спрос на Сочи остается высоким. Это связано с тем, что Турция сильно завысили цены, поэтому россияне начали выбирать для отдыха отечественные курорты.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», самый дешевый номер в отеле обойдется туристам в 4190 рублей в сутки. Гостевой дом находится в Адлерском районе Сочи. А вот, если вы любите роскошь, то на курорте есть и пятизвездочные отели. Правда, цены уже сильно разнятся - за одну ночь придется отдать 290 тысяч рублей.