На Кубани при строительстве трассы нашли погребение древнего воина

Обнаружен железный меч с кольцевым навершием и прямым перекрестием Фото: rosavtodor.gov.ru

На Кубани при строительстве нового направления трассы А-289 нашли погребение древнего воина. Его обнаружили во время раскопок на территории второго этапа работ в Славянском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Отмечается, что погребение относится к меотской культуре и датируется I–III вв.н.э.

– Меоты оставили множество поселений на территории Краснодарского края, однако на исследуемой территории правобережья Кубани количество известных поселений и могильников сравнительно невелико, – сообщил замруководителя группы, кандидат исторических наук Павел Соколов

Площадь раскопа достигает около 3 тысяч кв. метров. В захоронении воина, в частности, найдены железный меч с кольцевым навершием и прямым перекрестием, железные черешковые наконечники стрел, сероглиняная кружка и точильный камень.

Всего с 2021 года археологи нашли и исследовали 17 объектов при спасательных археологических полевых работах. В настоящее время продолжаются раскопки последнего восемнадцатого. Работы завершат к концу лета.