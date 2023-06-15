В Анапе работают летние школьные лагеря. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе в летние школьные лагеря будут ходить более 4,5 тысяч детей. Для ребят организуют развлекательные и образовательные программы, клубы по интересам, походы, купание в море, туристические слеты и увлекательные экскурсии.

- С 1 по 22 июня для 1750 школьников работает 1-я смена в 15 лагерях дневного пребывания Во вторую смену летние площадки примут не менее 2100 детей, - сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Уточняется, что особое внимание будут уделять ребятам, которые находятся в трудной жизненной ситуации.