В Новороссийске пройдет III Форум онкологических пациентов

Фото предоставлено организаторами Форума.

В городе Новороссийске 16 июня пройдет III Форум онкологических пациентов, организатором которого являются АНО по оказанию помощи лицам с онкологическими заболеваниями и их семьям «Моя Жизнь», краснодарское отделение Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Мероприятие состоится при поддержке администрации Краснодарского края, Законодательного собрания, министерства здравоохранения региона, администрации муниципального образования город Новороссийск, Общественных палат Краснодарского края и города Новороссийска.

Цель Форума – повышение качества жизни онкопациентов г. Новороссийска и Краснодарского края через информирование о современных диагностике, лечении, реабилитации, обмене опытом региональных специалистов с представителями федеральных центров.

Фото предоставлено организаторами Форума.

Правительственную телеграмму со словами приветствия участникам мероприятия прислал депутат Государственной Думы Сергей Алтухов. В работе Форума примут участие пациенты из Краснодара, Новороссийска, Анапы, Геленджика, Славянска-на-Кубани, Крымска, а также врачи-онкологи из Новороссийска, Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга.

- Форум онкологических пациентов проходит в городе-герое второй год подряд, а вообще это третье подобное мероприятие, которое проводится на Кубани и единственное пока в стране, – пояснила директор АНО «Моя Жизнь», председатель Краснодарского отделения Всероссийской Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Юлия Ищенко. – И с каждым разом наша площадка объединяет все большее количество участников: от 100 человек в Краснодаре в 2021 году до 300 в Новороссийске в прошлом. В этом году ожидается около 400 участников. Стало больше секций: ранее мероприятие было посвящено только женскому здоровью, теперь добавились секции по онкоурологии и раку легкого. Это говорит о том, что Форум онкологических пациентов становится все более значимым событием для пациентов и врачей Краснодарского края.

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