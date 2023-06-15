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НовостиОбщество15 июня 2023 11:47

В Сочи на базе школ работают более 50 детских лагерей

Питание детей осуществляется за счет средств муниципального и краевого бюджетов
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Учителя подготовили для школьников различные развлекательные мероприятия

Учителя подготовили для школьников различные развлекательные мероприятия

В Сочи на базе школ в июне открылись более 50 детских лагерей. Здесь ребята проводят шесть часов. Учителя подготовили для школьников различные развлекательные мероприятия в классах и на свежем воздухе.

- Питание детей осуществляется за счет средств муниципального и краевого бюджетов, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, лагерь выполняет миссию по оздоровлению и воспитанию ребят. Кроме этого, у детей формируется чувство товарищества и развиваются коммуникативные навыки.