В Сочи на базе школ работают более 50 детских лагерей

Учителя подготовили для школьников различные развлекательные мероприятия

В Сочи на базе школ в июне открылись более 50 детских лагерей. Здесь ребята проводят шесть часов. Учителя подготовили для школьников различные развлекательные мероприятия в классах и на свежем воздухе.

- Питание детей осуществляется за счет средств муниципального и краевого бюджетов, - отметили в пресс-службе администрации Сочи.

К слову, лагерь выполняет миссию по оздоровлению и воспитанию ребят. Кроме этого, у детей формируется чувство товарищества и развиваются коммуникативные навыки.