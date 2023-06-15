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НовостиОбщество15 июня 2023 11:55

Семь проектов жителей Сочи выиграли гранты Росмолодежи

В конкурсе участвовали более 500 молодых активистов курорта
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Всего на конкурс Росмолодежи было подано почти 11 тысяч заявок.

Всего на конкурс Росмолодежи было подано почти 11 тысяч заявок.

Стали известны итоги конкурса Федерального агенства по делам молодежи. Семь проектов жителей Сочи выиграли гранты Росмолодежи.

— В конкурсе участвовали более 500 молодых активистов курорта По числу победителей Сочи занимает второе место в Краснодарском крае,— отметил начальник управления молодежной политики Сочи Сергей Черемшанов.

Проекты ребят будут реализовываться. Кроме этого, в октябре пройдет форум молодых предпринимателей. В Сочи приедут яркие представители своего бизнеса, эксперты и инвесторы из разных уголков России.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», на участие в конкурсе зарегистрировались почти 11 тысяч ребят. Краснодарский край вошел в первую пятерку регионов по числу победителей.