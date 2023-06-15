Всего на конкурс Росмолодежи было подано почти 11 тысяч заявок.

Стали известны итоги конкурса Федерального агенства по делам молодежи. Семь проектов жителей Сочи выиграли гранты Росмолодежи.

— В конкурсе участвовали более 500 молодых активистов курорта По числу победителей Сочи занимает второе место в Краснодарском крае,— отметил начальник управления молодежной политики Сочи Сергей Черемшанов.

Проекты ребят будут реализовываться. Кроме этого, в октябре пройдет форум молодых предпринимателей. В Сочи приедут яркие представители своего бизнеса, эксперты и инвесторы из разных уголков России.

Как удалось узнать «КП»-Кубань», на участие в конкурсе зарегистрировались почти 11 тысяч ребят. Краснодарский край вошел в первую пятерку регионов по числу победителей.