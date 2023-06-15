Соглашение подписали на ПМЭФ-2023 Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край заключил соглашение в сфере кибербезопасности с компанией на ПМЭФ-2023. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Соглашение подписали вице-губернатор Александр Руппель и гендиректор компании Евгений Касперский.

Краснодарский край сотрудничает с международной компанией с 2016 года. На форуме обсудили расширение вовлечения продуктов в инфраструктуру администрации региона в рамках импортозамещения, подготовку кадров в сфере информационной безопасности, работу специалистов с подрастающим поколением, взаимодействие в обеспечении защиты детей в интернете.

- В числе клиентов компании в регионе не только органы власти, но и крупные предприятия, промышленные объекты. Сейчас вопросы кибербезопасности актуальны, как никогда. Мы работаем в новых реалиях, в условиях непрекращающихся хакерских атак на сайты органов власти и эфиры радиостанций, – отметил замглавы региона Александр Руппель.

По словам гендиректора компании, при сотрудничестве с регионом специалисты реализуют комплексный подход к кибербезопасности.

– Речь идет не только об интеграции передовых технологий и методов защиты информации в IT-системы органов государственной власти, – сказал Евгений Касперский. - Краевая администрация демонстрирует ответственное отношение к информационной безопасности, и мы рады помогать региону повышать уровень киберзащищенности.