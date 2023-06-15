Подъем воды ожидается в нижнем течении реки Кубань

Подъем воды ожидается в нижнем течении реки Кубань. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

– 15 июня в связи с увеличением сброса воды в нижний бьеф Краснодарского водохранилища до 900 м3/с в нижнем течении реки Кубань будет наблюдаться подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятной отметки, – говорится в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в регионе продлили штормовое предупреждение по сильным дождям до 16 июня. В Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском, Отрадненском, Апшеронском, Туапсинском районах и Геленджике возможен подъем воды в реках.