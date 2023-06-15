Программы обучения от Академии бизнеса доступны на «БизнесМаркете» со скидкой 71%.

Программы бизнес-образования от Академии бизнеса (проект развивается по инициативе и при поддержке Банка Уралсиб*) теперь доступны со скидкой 71% – на b2b-маркетплейсе для бизнеса Правительства Москвы «БизнесМаркет».

На этой цифровой площадке предпринимателям доступны 2 программы:

Начиная обучение в Академии, ее слушатели также становятся членами сообщества предпринимателей «Сфера», где их ждут вебинары с экспертами, общение с единомышленниками и полезные материалы для бизнеса.

Академия бизнеса («Академия управления и предпринимательства») предлагает комплексное обучение навыкам ведения эффективного бизнеса, включающих в себя необходимые для предпринимателя знания, проверенные практикой инструменты и рабочие стратегии построения собственного дела, а также разбор различных бизнес-кейсов. Кроме этого, слушатели Академии учатся работать с сервисами и платформами, позволяющими эффективно автоматизировать бизнес-процессы, анализировать рыночные ниши, отрасли и конкурентную среду, ориентироваться в мерах поддержки бизнеса. Важным преимуществом процесса обучения является общение предпринимателей в едином деловом и информационном пространстве, обмен опытом и полезными контактами. Также слушателям доступны витрина продуктов и услуг для бизнеса и база знаний, содержащая все необходимые материалы обучения.

*«Академия управления и предпринимательства» – проект ООО «ЦБС», реализуемый при поддержке ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Не является образовательной деятельностью. Предметом договора являются информационно - консультационные услуги

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