Соглашение о сотрудничестве подписали на ПМЭФ-2023 Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани в 2022 году выделили 36 млрд рублей на господдержку бизнеса. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в ПМЭФ-2023. Глава региона подписал соглашение о сотрудничестве с общероссийским объединением работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и ассоциацией «Объединение работодателей Краснодарского края».

Теперь предприниматели будут активнее участвовать в вопросах импортозамещения, пользоваться мерами господдержки и повышать производительность труда. Всего в регионе бизнесу доступны 125 мер – субсидий, грантов, займов, льгот.

– Важны партнерские и взаимовыгодные отношения. Предпринимателям – доход, уверенность и устойчивость, а нам – стабильная экономика. Поэтому в Краснодарском крае мы стараемся чувствовать и слышать запросы компаний, оперативно реагировать на ситуацию, – отметил губернатор. – В 2022 году регион докапитализировал Фонд развития промышленности до 5 млрд рублей, нарастил Фонд микрофинансирования до 3,6 млрд рублей, Фонд развития бизнеса – до 1,4 млрд рублей.

Участники встречи рассмотрели работу ассоциации «Объединение работодателей Краснодарского края». Организация представляет интересы регионального бизнес-сообщества во взаимодействии с органами госвласти и местным самоуправлением.