Tele2 представит микс развлечений на VK Fest

VK Fest продлится целый месяц. Фото: tele2.ru

Tele2 выступит партнером масштабного развлекательного события страны – VK Fest 2023. Мероприятие впервые объединит пять городов и пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе (Сочи), Новосибирске и Владивостоке. Tele2 создаст креативное пространство Mixx Tele2, где гости фестиваля смогут найти развлечение под свои интересы.

Традиционно посетители VK Fest смогут не только услышать любимых исполнителей, но и интересно провести свой досуг в зонах развлечений на территории фестиваля. Tele2 создаст креативное пространство Mixx, где каждый найдет то, что нравится именно ему. На площадке оператора гости будут общаться, играть и делать яркий контент с фестиваля. А за участие каждый сможет получить подписку Mixx в подарок. Также абонентов Tele2 ждет приятный сюрприз – отдельный вход на VK Fest.

VK Fest продлится целый месяц. Фестиваль впервые пройдет в столицах культурной жизни Дальнего Востока и Сибири – Владивостоке (17 июня) и Новосибирске (24 июня). 1 и 2 июля фестиваль пройдет в Санкт-Петербурге, далее 8 июля переместится в Сириус (Сочи) и завершится в Москве 15 и 16 июля. Во всех городах фестиваля Tele2 подготовила для гостей яркий микс развлечений, тематические зоны и подарок – подписку Mixx, которую каждый сможет настроить для себя.

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