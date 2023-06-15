В Краснодарском крае вырос спрос на домашнее видеонаблюдение

Спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети в Краснодарском крае проанализировала МТС. Как рассказали в компании, что в мае этого года региональные продажи в штуках были в 2,5 раза больше, чем в мае прошлого года. По мнению аналитиков, основная причина такого роста - желание граждан обезопасить свой дом в период летнего отдыха. Наиболее активно видеонаблюдение используют жители Краснодара, Новороссийска и Сочи.

Кроме того, эксперты отмечают, что цифровые технологии становятся более доступными для покупателей. Так, средняя цена камеры видеонаблюдения с начала этого года снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2918 рублей. Самым популярным у покупателей остается бренд Xiaomi – он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором месте TP-Link, на третьем – SLS.

Отмечается, что производители активно расширяют ассортимент за счёт новых решений. На российском рынке, например, увечилось количество беспроводных моделей, до полугода работающих без подзарядки, а также камер с искусственным интеллектом, которые способны распознавать лица, отправлять смс и выполнять другие функции. При этом для жителей частного сектора, где нет доступа к фиксированному интернету, единственно возможным вариантом является видеонаблюдение на основе мобильной сети.

Для дополнительного усиления безопасности своего имущества вместе с камерами жители края приобретают датчики движения, которые могут посылать сигнал владельцу в смартфон или в сочетании с интеллектуальной системой освещения включать свет. Продажи этих товаров по сравнению с прошлым годом в мае увеличились на 65%.