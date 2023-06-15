На ПМЭФ-2023 прошла тематическая сессия «Развитие инклюзивного сообщества: трехсторонний диалог о роли инклюзии в развитии человеческого потенциала России» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 200 компаний Кубани заключили Национальный инклюзивный договор. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Руппель на ПМЭФ-2023. Участники тематической встречи обсудили интеграцию в общество людей с ОВЗ.

Опыт регионов представили на примере Краснодарского края. Вице-губернатор Александр Руппель рассказал о создании в крае безбарьерной среды.

– Месяц назад мы вместе с АСИ представили проект «Открыто для всех». Рассказали про Национальный инклюзивный договор – публичное заявление бизнеса о готовности внедрять инклюзивные практики и создавать безбарьерную среду, – отметил замглавы региона. – Наш бизнес откликнулся на эту инициативу – уже около 200 компаний взяли на себя публичные обязательства и подписали договор.

В настоящее время к проекту наиболее активно присоединяются предприятия потребсферы. Отмечается, что почти на всех 87 тысячах объектах отрасли создана безбарьерная среда.

– Именно такие сегменты особенно важны для формирования действительно инклюзивного общества, - добавил Александр Руппель.

Уточняется, что присоединиться к проекту «Открыто для всех» можно, заполнив форму на официальном сайте.