На Краснодар обрушился ливень Фото: кадр из видео

На Краснодар вечером 15 июня обрушился ливень. Сильный дождь застал жителей Фестивального микрорайона.

Краснодарцы начали публиковать видео в соцсетях. На кадрах видно, как небо заволокло серыми тучами, сильный дождь льет стеной. А на дорогах местами образовались лужи.

Напомним, в Краснодаре продлили штормовое предупреждение до 16 июня. В краевом центре прогнозируют сильные дожди, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.

В случае ЧС необходимо звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных служб – 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).