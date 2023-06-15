В Краснодаре готовы 24 единицы спецтехники для устранения последствий дождя Фото: krd.ru

В Краснодаре готовы 24 единицы спецтехники для устранения последствий дождя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. В ближайшие часы в краевом центре прогнозируют дождь.

Ливень уже обрушился на Фестивальный микрорайон.

– Для ликвидации возможных подтоплений при необходимости одномоментно задействуют 24 единицы водооткачивающей техники и 13 мотопомп Службы спасения, – рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что городские службы мониторят ситуацию на улицах. В том числе дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

Напомним, в Краснодаре продлили штормовое предупреждение до 16 июня. В краевом центре прогнозируют сильные дожди, ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.

В случае ЧС необходимо звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных служб – 112 (набор по городскому и мобильному телефонам).