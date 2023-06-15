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НовостиОбщество15 июня 2023 14:47

В Краснодаре директор автосалона похитил у клиентов 30 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы Фото из архива КП

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы Фото из архива КП

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении директора автосалона. Мужчину подозревают в мошенничестве на 30 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По словам 12 пострадавших клиентов, они обратились в автосалон, чтобы продать поддержанные автомобили. Согласившись с условиями компании, владельцы оставили машины на торговой площадке. Но после этого автомобили пропали. Деньги от продажи машин клиенты не получили. Всего у владельцев авто похитили более 30 млн рублей.

– В результате проведения оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния 39-летнего директора автосалона. Оперативники задержали мужчину на его рабочем месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как выяснилось, подозреваемый продал машины, а полученные деньги оставил себе. Теперь директору автосалона по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» грозит до 10 лет тюрьмы.

– На период предварительного следствия мужчина заключен под стражу, – уточнили в пресс-службе городского УМВД.