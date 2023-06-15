В Краснодаре директор автосалона похитил у клиентов 30 млн рублей

Теперь подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы Фото из архива КП

В Краснодаре возбудили уголовное дело в отношении директора автосалона. Мужчину подозревают в мошенничестве на 30 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По словам 12 пострадавших клиентов, они обратились в автосалон, чтобы продать поддержанные автомобили. Согласившись с условиями компании, владельцы оставили машины на торговой площадке. Но после этого автомобили пропали. Деньги от продажи машин клиенты не получили. Всего у владельцев авто похитили более 30 млн рублей.

– В результате проведения оперативно-розыскных и специальных технических мероприятий полицейские установили причастность к совершению противоправного деяния 39-летнего директора автосалона. Оперативники задержали мужчину на его рабочем месте и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, – сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Как выяснилось, подозреваемый продал машины, а полученные деньги оставил себе. Теперь директору автосалона по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» грозит до 10 лет тюрьмы.

– На период предварительного следствия мужчина заключен под стражу, – уточнили в пресс-службе городского УМВД.