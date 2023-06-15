Городские службы мониторят ситуацию на улицах

В Краснодаре из-за дождя подтопило три улицы. Об этом сообщили в муниципальном центре управления.

Вода, в частности, скопилась на улицах Тенистой, Российской и Бульвар строителей. В настоящее время на место выехала водооткачивающая техника.

– Для откачки воды звоните по телефону 214-33-36 или номеру ЕДДС 112, – уточнили в МЦУ Краснодара.

Напомним, в Краснодаре готовы 24 единицы спецтехники для устранения последствий дождя. Городские службы круглосуточно мониторят ситуацию на улицах.