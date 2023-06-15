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НовостиОбщество15 июня 2023 15:00

В МЦУ Краснодара объяснили вырубку деревьев на улице Чапаева

Специалисты спилили пять растений
Оксана КАДОЧНИКОВА
Фото: Типичный Краснодар

Фото: Типичный Краснодар

В МЦУ Краснодара объяснили вырубку деревьев на улице Чапаева. Ранее жителям города не понравилось то, что улицу оставляют без зелени.

Специалисты администрации отметили, что на эти работы выдан порубочный билет. Растения были в плохом состоянии.

- Подрядчик выполняет работы по вырубке 5 деревьев. Они имели признаки аварийности: стволовая гниль, отслоение коры, выход плодовых тел дереворазрушающих грибов, прикорневые трещины, - отметили в МЦУ. Если будут выделены средства, то на месте пеньков посадят новые деревья.