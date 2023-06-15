Фото: Типичный Краснодар

В МЦУ Краснодара объяснили вырубку деревьев на улице Чапаева. Ранее жителям города не понравилось то, что улицу оставляют без зелени.

Специалисты администрации отметили, что на эти работы выдан порубочный билет. Растения были в плохом состоянии.

- Подрядчик выполняет работы по вырубке 5 деревьев. Они имели признаки аварийности: стволовая гниль, отслоение коры, выход плодовых тел дереворазрушающих грибов, прикорневые трещины, - отметили в МЦУ. Если будут выделены средства, то на месте пеньков посадят новые деревья.