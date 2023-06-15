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НовостиЭкономика15 июня 2023 15:13

На Кубани начнут производить крахмалопродукты, лимонную кислоту и биополимеры

Новый завод запустят в промпарке Армавира
Евгения ХАЛИКОВА
Делегация Кубани заключила новые соглашения на ПМЭФ-23. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Делегация Кубани заключила новые соглашения на ПМЭФ-23. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае появится первое в России производство лимонной кислоты, крахмалопродуктов и биополимеров. Новый завод появится на территории промышленного парка в Армавире. Соответствующее соглашение между инвестором и администрацией региона уже подписано.

- Высокотехнологичное производство обеспечит жителей города и района новыми рабочими местами. Постараемся обеспечить инвестору комфортные условия для дальнейшего развития, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На предприятии создадут полный цикл производства — от приемки и хранения сырья до отгрузки готовой и упакованной продукции.