В Анапе к 2027 году появится четырехзвездочный отель под международным брендом

Власти Кубани нашли инвестора для строительства в Анапе нового курортного комплекса. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Анапе в 2024 году начнется строительство курортного комплекса под международным брендом. Он будет включать в себя бассейн, ресторан, СПА-комплекс и торговые объекты. Номерной фонд четырехзвездочного отеля рассчитан на 1200 гостей. В создание комплекса инвестор планирует вложить около 3 млрд рублей.

– Благодарен инвестору, который в это непростое время решил сделать вклад в экономику Кубани и России. Анапа сейчас особенно привлекательна для инвесторов. Ведь здесь созданы комфортные условия для успешного бизнеса. Уверен, что после реализации проект повлияет на развитие всех черноморских курортов, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Соглашение о строительстве комплекса было подписано на полях ПМЭФ-2023. Объект планируют сдать к 2027 году.