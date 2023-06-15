На Кубани строительная компания благодаря бережливым технологиям вдвое увеличила выработку

Краснодарская строительная компания почти вдвое увеличила выработку благодаря бережливым технологиям. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Краснодарская строительная компания почти вдвое увеличила выработку благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». Предприятие специализируется на строительстве мостов и противооползневых сооружений. Благодаря бережливым технологиям здесь оптимизировали процесс устройства буронабивных свай.

- Эксперты выбрали пилотный участок, где внедрили бережливые технологии. Эксперимент показал хороший результат. Теперь необходимо внедрить этот опыт на все процессы компании, чтобы продолжать совершенствовать бережливую производственную культуру, - рассказал министр экономики края Алексей Юртаев.

Эксперты помогли специалистам предприятия изготовить оснастку для работы с трубами и рационализировали сварку изделий. В итоге удалось сократить перемещения и оптимизировать процесс погрузки и разгрузки.