Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила Динской район

Анна Минькова посетила социальные объекты в Динском районе. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Анна Минькова посетила Динской район. Вице-губернатор осмотрела новый корпус школы, Дом культуры и здание музея в станице Динской. Также ознакомилась с ходом строительства офиса врача общей практики и детского сада в поселке Южный.

- Население района очень ждет социальные объекты. Подрядчики понимают это и не только соблюдают сроки, но и выходят на опережение, - прокомментировала Анна Минькова.

Также в районном центре у историко-краеведческого музея появилось новое помещение. На приобретение оборудования для него по нацпроекту «Культура» было выделено 1,8 млн руб. Посетителей музея ждут виртуальные экспонаты в дополненной реальности.