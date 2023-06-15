На Кубани во время донорской акции заготовили более 160 литров крови

Жители Кубани присоединились к донорской акции. Фото: пресс-службы министерства здравоохранения Краснодарского края.

Более 160 литров крови заготовили на Кубани в рамках Всемирного дня донора крови. Мероприятия в рамках акции продлились с 13 по 15 июня. За три дня для доноров и участников акции прошли разнообразные мероприятия.

– Всего к донорской акции присоединилось около 450 человек. К донации были допущено 342 донора. Благодаря им удалось заготовить свыше 160 литров цельной донорской крови, – рассказал главврач Станции переливания крови Алексей Коденев.

В акции приняли участие студенты учебных заведений, представители молодежного общественного движения «Молодежка ОНФ» и представители силовых структур.