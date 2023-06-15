В Майкопе вор-рецидивист взломал кофемашину и украл 2,5 тысячb рублей

Владелец аппарата обратился в полицию с жалобой на кражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудниками полиции Майкопа задержан мужчина, подозреваемый в краже денег из терминала кофемашины. Вендинговый аппарат стоит в тамбуре одного из городских супермаркетов. Злоумышленник взломал терминал и похитил 2,5 тысячи рублей. При этом общая сумма причиненного ущерба составила 5 тысяч рублей.

- Организовав комплекс розыскных мероприятий стражам правопорядка удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался оказался 47-летний местный житель уже имеющий судимости. Похищенное частично изъято, - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемый водворен в изолятор.