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НовостиПроисшествия15 июня 2023 17:23

Иностранца подозревают в наркоторговле на территории Адыгеи

Полицией Тахтамукайского района задержан 29-летний иностранец с метадоном
Евгения ХАЛИКОВА
Мужчина помещен в изолятор.

Мужчина помещен в изолятор.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицией Тахтамукайского района задержан 29-летний иностранец, покушавшийся на сбыт метадона. Мужчину задержали на парковке одного из торговых центров. При себе у него находилось три обмотанных изолентой свертка с неизвестным веществом.

-В ходе дальнейших обысковых мероприятий удалось найти пакет, в котором находился 21 аналогичный сверток, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.

Находки были направлены на экспертизу. Криминалисты подтвердили, что в свертках находился метадон, общей массой более 7 граммов. Задержанный сбыть наркотики посредством тайниковых закладок через сеть Интернет.

В отношении мужчины возбуждено уголовное. За покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы.