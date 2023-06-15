Иностранца подозревают в наркоторговле на территории Адыгеи

Мужчина помещен в изолятор.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Полицией Тахтамукайского района задержан 29-летний иностранец, покушавшийся на сбыт метадона. Мужчину задержали на парковке одного из торговых центров. При себе у него находилось три обмотанных изолентой свертка с неизвестным веществом.
-В ходе дальнейших обысковых мероприятий удалось найти пакет, в котором находился 21 аналогичный сверток, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Адыгее.
Находки были направлены на экспертизу. Криминалисты подтвердили, что в свертках находился метадон, общей массой более 7 граммов. Задержанный сбыть наркотики посредством тайниковых закладок через сеть Интернет.
В отношении мужчины возбуждено уголовное. За покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, совершенные в крупном размере ему грозит до 20 лет лишения свободы.