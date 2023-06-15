Завод тяжелого станкостроения в Краснодаре запустит полный цикл нового производства

Завод станкостроения в Краснодаре ждет масштабная модернизация. Фото: www.uzts-sedin.com

Южный станкостроительный завод ждет глобальная модернизация. На площадке строящегося в Краснодаре промышленного парка появятся девять новых цехов и склад. Предприятие планирует освоить и наладить производство полного цикла новой серии станков.

- Еще одно соглашение о строительстве второй очереди станкостроительного завода было заключено в рамках ПМЭФ-2023. Документ подписали в присутствии заместителя Председателя Правительства России Дениса Мантурова, - сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Реализация проекта даст региону более тысячи новых рабочих мест. Первую партию инновационной разработки выпустят уже в 2023 году.