Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика15 июня 2023 17:50

Завод тяжелого станкостроения в Краснодаре запустит полный цикл нового производства

Соглашения о модернизации предприятия было заключено в рамках ПМЭФ-2023
Евгения ХАЛИКОВА
Завод станкостроения в Краснодаре ждет масштабная модернизация. Фото: www.uzts-sedin.com

Завод станкостроения в Краснодаре ждет масштабная модернизация. Фото: www.uzts-sedin.com

Южный станкостроительный завод ждет глобальная модернизация. На площадке строящегося в Краснодаре промышленного парка появятся девять новых цехов и склад. Предприятие планирует освоить и наладить производство полного цикла новой серии станков.

- Еще одно соглашение о строительстве второй очереди станкостроительного завода было заключено в рамках ПМЭФ-2023. Документ подписали в присутствии заместителя Председателя Правительства России Дениса Мантурова, - сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Реализация проекта даст региону более тысячи новых рабочих мест. Первую партию инновационной разработки выпустят уже в 2023 году.