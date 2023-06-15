В Краснодаре начнут выпускать до 350 тонн мороженого в месяц

Власти Краснодара заключили новое соглашение на экономическом форуме. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре в 2023 году начнут строительство новой фабрики по производству мороженого и полуфабрикатов. Соглашение о реализации инвестиционного проекта было подписано в рамках ПМЭФ – 2023. Новое про

— Важно, чтобы в Краснодаре появлялись подобные производства. Это рабочие места, достойные зарплаты, рост налогооблагаемой базы и развитие производственного потенциала Краснодара, - прокомментировал мэр краевого центра Евгений Наумов.

В течении трех лет в строительство современного производства и закупку высокотехнологичных линий инвестор планирует вложить более 606 млн рублей. Когда производство выйдет на проектную мощность, его будут обслуживать 185 человек.

На фабрике планируют выпускать до 900 тонн замороженных овощей, грибов, ягод и мясных полуфабрикатов. Также с конвейеров будут сходить от 300 до 350 тонн мороженого в месяц в зависимости от сезона.